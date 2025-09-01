FT: число переправившихся в Британию лодок с нелегалами снизилось до минимума

Как заявила министр внутренних дел королевства Иветт Купер, уменьшение потока стало следствием программы правительства, направленной на борьбу с нелегальной миграцией

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Количество лодок с нелегальными мигрантами, переправившимися в Великобританию через пролив Ла-Манш, в августе этого года сократилось до 55, это самый низкий показатель с 2019 года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя МВД Соединенного Королевства.

При этом, несмотря на снижение числа судов, успешно достигнувших британских берегов, по данным МВД, выросло среднее количество нелегалов в каждой лодке. Как заявила министр внутренних дел королевства Иветт Купер, уменьшение потока лодок стало следствием программы текущего правительства, направленной на борьбу с нелегальной миграцией. По ее словам, за последние 12 месяцев на 40% выросло число арестов и случаев изъятия активов в отношении нелегалов и контрабандистов, занимающихся их перевозкой.

Теневой министр внутренних дел Великобритании, консерватор Крис Филп при этом обвинил нынешнего руководителя ведомства в манипуляции данными и отвлечении внимания общественности, поскольку общее число успешно проникнувших в страну мигрантов в этом году стало рекордным. "Простой факт заключается в том, что этот год стал худшим в истории. Ла-Манш пересекли 28 тыс. нелегальных мигрантов, что на 47% больше, чем в прошлом году", - указал Филп.

В середине июля по всей Англии началась волна протестных акций против мигрантов, после того как в Эппинге 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей для нелегальных мигрантов, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. На прошлой неделе власти Эппинга добились от Высокого суда Англии и Уэльса разрешения на приостановку размещения мигрантов в гостинице The Bell с 12 сентября. После этого МВД Великобритании заявило, что оспорит данное предписание. 29 августа Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию ведомства.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались около 180 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

По официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов, как правило, размещают в специальных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание мигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5,4 млрд) в год.