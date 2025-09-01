Экс-министр иностранных дел Австрии также напомнила о том, как несколько месяцев назад двое немцев попали под санкции ЕС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС рассказала, как она подвергалась угрозам и нападениям на улицах Австрии за свое дружественное отношение к России.

"Уже в 2020 году в Австрии мне было запрещено работать, на улице меня называли "русской свиньей" и нападали, и я получала очень много угроз. И в Австрии, и на Украине публично звучали призывы к моему убийству. Поэтому в 2020 году, ровно пять лет назад, я была вынуждена покинуть Австрию - с двумя чемоданами и двумя собаками. А в 2022 году договор аренды, который у меня был во Франции, под давлением французских властей был расторгнут, и меня попросили уехать из страны. Весной 2022 года я покинула территорию ЕС", - сказала она.

Комментируя введение со стороны Украины персональных санкций против нее, Кнайсль отметила, что не удивлена тому, что находится "в каком-то новом санкционном списке". Экс-министр иностранных дел Австрии вспомнила, как в июне ее "не напугала, но позабавила" новость о включении в канадский санкционный список вместе с дирижером Валерием Гергиевым и различными ректорами российских университетов. "Я не знаю причины, по которой попала в канадский санкционный список. Я никогда не была в Канаде, никогда не высказывалась о Канаде - за всю жизнь. Это была странная неожиданность. Сейчас вы только что мне сообщили, что я, по-видимому, нахожусь и в каком-то новом украинском списке. Это меня тоже уже не удивляет", - отметила собеседник агентства.

Кнайсль также напомнила о том, как несколько месяцев назад двое немцев попали под санкции ЕС, хотя они "оба уже давно живут в России и не имеют отношения к Германии". "В 2022 году, вероятно, де-факто я стала первой гражданкой ЕС, которая была вынуждена покинуть Евросоюз. Я находилась в санкционном списке Европейского парламента, который юридической силы не имеет. Но я должна была попасть и в санкционный список Совета ЕС. Тогда я обратилась за помощью к бывшему президенту Австрии Хайнцу Фишеру по простой причине: на тот момент канцлер [ФРГ Олаф] Шольц сразу же заступился за [бывшего канцлера] Герхарда Шредера, который тоже значился в списке, и заявил, что это совершенно исключено, чтобы Шредер туда попал. В моем же случае в Австрии никто за меня не заступился. Ни тогда, ни позже", - подчеркнула она.

"Я больше не въезжала ни в Австрию, ни в какое-либо другое государство ЕС. И не собираюсь этого делать. А два месяца назад умерла очень дорогая подруга. Я последний раз видела ее пять лет назад, и я понимаю, что всех, кого я видела пять или более лет назад, я больше не увижу. Такова реальность, потому что я не пересекаю границы ЕС - в первую очередь Австрии - по соображениям безопасности", - добавила Кнайсль.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.