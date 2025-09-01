Моди: Индия приветствует все последние усилия по установлению мира на Украине

Премьер-министр Индии выступил за скорейшее завершение конфликта

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Индийская сторона приветствует все предпринятые в последнее время усилия по поиску путей мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы приветствуем все недавно предложенные усилия по установлению мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому процессу конструктивно", - сказал Моди, выступив за скорейшее завершение конфликта.

Глава индийского правительства отметил, что Индия и Россия регулярно обмениваются мнениями о ситуации вокруг Украины.

Индия последовательно выступает за урегулирование конфликта на Украине за столом переговоров. Республика не присоединилась к западным санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Нью-Дели активно контактировал с РФ и Украиной по вопросам урегулирования. Моди посетил Москву и Киев.