В Индии ждут визита Путина в декабре

Как отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди, российского лидера ожидают на 23-м по счету ежегодном саммите

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина с нетерпением ждут в Индии в декабре для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на двусторонней встрече с Путиным.

"В декабре 2025 года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут на 23-м по счету ежегодном саммите между нашими странами", - сказал Моди.

Глава индийского правительства назвал "глубоким и всеобъемлющим особо привилегированное и стратегическое партнерство" между Москвой и Нью-Дели.

"Даже в самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - констатировал он.

Моди поблагодарил Путина за встречу, назвал российского лидера своим другом и сказал, что всегда очень рад его видеть. "Встречи с вами всегда становятся незабываемым опытом. У нас есть возможность обмениваться информацией по многим вопросам. Мы постоянно поддерживаем связь. Между двумя сторонами регулярно проходит множество встреч на высоком уровне", - указал премьер Индии.