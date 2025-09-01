Также президент республики Шавкат Мирзиёев отметил, что страна предложила запуск туристического коридора

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств ШОС, предложил запуск туристического коридора и Альянса медицинского туризма организации.

"Предлагаем проработать такие перспективные проекты, как запуск туристического коридора и Альянса медицинского туризма ШОС", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.

Также президент подробно остановился на углублении культурных связей и усилении института "народной дипломатии". "Мощным стимулом для развития гуманитарного обмена и еще большего сближения наших народов могли бы стать проведение Международного фестиваля народного творчества, создание онлайн-кампуса партнерской сети "Университет ШОС", организация ежегодных конкурсов и олимпиад среди студентов и молодых специалистов по инновационным направлениям", - добавил лидер Узбекистана.