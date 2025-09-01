DPA: лидеры фракций ХДС/ХСС и СДПГ прибыли с необъявленным визитом на Украину

Темой поездки станет обсуждение дальнейшей поддержки Киева и способы урегулирования конфликта

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель фракции ХДС/ ХСС в Бундестаге (парламенте ФРГ) Йенс Шпан и лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш прибыли с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщило агентство DPA.

Блок ХДС/ХСС и СДПГ образуют коалиционное правительство Германии. Главной темой визита политиков, как отмечает DPA, станет обсуждение дальнейшей поддержки Киева и способы урегулирования конфликта. Как утверждал Шпан, совместное посещение Украины лидерами двух коалиционных фракций демонстрирует, "что не только правительство ФРГ твердо стоит на стороне Украины, но и парламент, парламентское большинство и коалиционные фракции".

Это первый визит на Украину в подобном формате. Хотя члены разных коалиционных партий предыдущего правительства ФРГ (СДПГ, "Зеленые", СвДП) вместе посещали Киев, они не были представлены на уровне лидеров парламентских фракций. И для Шпана, и для Мирша это первый визит на Украину.

Бундестаг утверждает бюджетные ресурсы для поддержки Киева и принимает окончательное решение в случае возможной отправки военных ФРГ на Украину.

25 августа агентство DPA со ссылкой на данные Минфина ФРГ сообщило, что Германия с конца февраля 2022 года потратила на поддержку Украины в общей сложности 50,5 млрд евро. Примерно 25 млрд евро из них ушли на прием и размещение украинских беженцев, 17 млрд евро - на поставки оружия и обучение ВСУ, 6,7 млрд евро - на гражданское содействие и 1,9 млрд евро - на бюджетную помощь. При этом, согласно финансовому бюджетному планированию, до 2027 года Германия намерена оказывать Киеву военную поддержку на двусторонней основе в размере более 8 млрд евро в год.