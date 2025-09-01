Моди отметил важность сотрудничества России и Индии для глобального мира

Глава индийского правительства назвал "глубоким и всеобъемлющим особо привилегированное и стратегическое партнерство" между Москвой и Нью-Дели

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Российско-индийское сотрудничество играет ключевую роль для глобального мира и процветания. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава индийского правительства назвал "глубоким и всеобъемлющим особо привилегированное и стратегическое партнерство" между Москвой и Нью-Дели.

"Даже в самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - констатировал он.