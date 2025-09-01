Премьер-министр Индии и российский лидер обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

"Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру. Обменялись мнениями о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта на Украине. Наше особое привилегированное стратегическое партнерство остается важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности", - написал индийский премьер на русском языке в Х.

Как сообщил по итогам российско-индийских переговоров в Тяньцзине МИД Индии, Моди и Путин "обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях".

"Лидеры также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая последние события, связанные с Украиной. Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, предпринятых для урегулирования конфликта на Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", - добавило ведомство.

Путин и Моди также подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. "Премьер-министр сообщил президенту Путину, что с нетерпением ждет встречи с ним в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года", - резюмировал МИД.

Переговоры Путина с Моди начались в необычном формате - главы двух государств общались один на один в "Аурусе" российского лидера по дороге в тяньцзиньский отель Ritz-Carlton, на время ставшим резиденцией главы РФ. Кортеж подъехал к зданию отеля, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь, а Путин и Моди так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Этот разговор длился 50 минут, и только после этого собеседники переместились в зал переговоров, где все это время их ожидали делегации. Беседа с участием членов делегаций также продлилась около 50 минут.