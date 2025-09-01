По данным телеканала CBS News, 31 августа дети уже сидели в самолетах, которые были готовы вылететь со взлетной полосы в штате Техас

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в столичном округе Колумбия запретил администрации президента США Дональда Трампа депортировать в Гватемалу 76 детей мигрантов, которых уже посадили в самолеты. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По его данным, 31 августа дети мигрантов уже сидели в самолетах, которые были готовы вылететь со взлетной полосы в штате Техас. Суд в столичном округе Колумбия, узнав, что детей гватемальцев скоро выдворят из страны, распорядился запретить депортацию. Распоряжение судьи Спаркл Сукнанан о временно запрете на депортацию будет действовать 2 недели.

Затем судья написала юристу администрации Трампа в Минюст с просьбой проинформировать власти о ее решении. Представитель Минюста Дрю Энсайн подтвердил, что самолеты готовились к вылету, и "все они были на земле". При этом, по его словам, один из самолетов все же успел взлететь, но был вынужден вернуться.

Энсайн также заявил, что детей снимут с рейсов и передадут под опеку Министерства здравоохранения и социальных служб США. Как сообщает телеканал, адвокаты детей заявляли, что администрация Трампа хочет депортировать более 600 детей мигрантов в Гватемалу.

Трамп 20 января подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.