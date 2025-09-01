В картине рассказывается о героизме двух солдат, которые погибли, оказавшись в окружении, но не сдались врагу

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Центральное телевидение КНДР показало 31 августа документальный фильм о подвигах солдат и офицеров Корейской народной армии (КНА) при освобождении Курской области. На это обратило внимание агентство Yonhap.

В фильме были представлены кадры боевых действий.

В частности, лента рассказывает о героизме двух молодых солдат - 20-летнего Юн Чжон Хёка и 19-летнего У Ви Хёка, которые погибли, оказавшись в окружении, но не сдались врагу. Еще один воин - 22-летний Ли Гван Ын - проявил аналогичную самоотверженность, когда увидел, что товарищи по оружию в попытке спасти его после ранения попали под огонь неприятеля. 31-летний боец по имени Хам Чжон Хён в одиночку остановил вражеский дрон во время вылазки и тем самым спас 15 сослуживцев.

Картина также рассказала о письмах лидера КНДР Ким Чен Ына солдатам. В фильме также отмечено, что солдаты и офицеры КНА не смогли попрощаться со своими близкими перед отправкой, не было и специальной торжественной церемонии. Yonhap предполагает, что переброска прошла ночью в условиях секретности.

Из другого музыкального видео к песне "Помни", которое транслировали ранее, стало известно, что Ким Чен Ын принял окончательное решение отправить военнослужащих Корейской народной армии в Курскую область 28 августа 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз отмечал мужество бойцов Корейской народной армии, проявленное при освобождении Курской области от формирований ВСУ. В апреле 2025 года Ким Чен Ын сказал, что в Пхеньяне будет установлен памятник солдатам КНА, участвовавшим в операции по освобождению Курской области. Летом 2024 года РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает положение о военной помощи в случае нападения.