ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Китае, что отношения с РФ в торговле, туризме, инвестициях и энергетике продолжают развиваться на основе общих интересов.

"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, и что дух сотрудничества, унаследованный из прошлого, сохраняется в таких областях, как торговля, туризм, инвестиции и энергетика", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана по итогам его встречи с Путиным.

Лидеры, как сообщила канцелярия, также провели "обмен мнениями по поводу нападений Израиля на сектор Газа и развития Сирии при сохранении ее территориальной целостности и политического единства". Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган "выразил надежду, что переговоры между Азербайджаном и Арменией приведут к прочному миру и что стабильность на Кавказе будет отвечать взаимным интересам Турции и России".