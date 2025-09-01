По данным газеты, лишь 35% жителей Канады считают, что страна движется в правильном направлении

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Жители Канады спустя четыре месяца после федеральных выборов начинают осознавать, что премьер-министр Марк Карни не тот политик, который мог бы спасти экономику страны, и выбрали они его по глупости на волне противостояния с США. Такое мнение высказывает газета National Post.

"Все больше канадцев начинают понимать, что Карни не тот великий политический спаситель, которого они по глупости поддержали. Он выиграл выборы в этом году во многом благодаря неожиданному вмешательству [в жизнь страны президента США Дональда] Трампа (имеются в виду заявления Трампа о том, что Канада должна стать 51-м штатом, а также введение им повышенных тарифов в отношении канадских товаров - прим. ТАСС), - считает газета. - Он лишь начинающий политик, который почти не предложил ничего оригинального на посту премьер-министра <...>, политическая идиллия Карни подходит к концу".

National Post в своей статье приводит данные социологического опроса компании Abacus Data, которые свидетельствуют о начале снижения рейтинга доверия премьер-министру с 51% в июне до 48% в августе. При этом газета указывает, что не эти цифры являются показательными в соцопросе. Издание уточняет, что лишь 35% канадцев считают, что страна движется в правильном направлении, а 47% респондентов уверены в обратном.

Кроме того, отмечается "снижение влияния Трампа, как политического фактора" победы Карни на выборах. Согласно Abacus Data, действия президента США в отношении Канады заботят сейчас лишь 38% канадцев, тогда как 60% населения больше озабочены продолжающимся ростом стоимости жизни. Также, продолжает издание, 41% канадцев сейчас проголосовали бы за оппозиционную Консервативную партию Канады, а не за ведомых Карни либералов (39%) в случае проведения досрочных парламентских выборов. Опрос проводился в середине августа, в нем приняли участие почти 2 тысяч человек.