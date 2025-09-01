Как отметил председатель КНР, власти готовы объединить усилия со всеми сторонами, чтобы отстаивать справедливость

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Китай вскоре торжественно отметит 80-ю годовщину победы над фашизмом во Второй мировой войне, будет содействовать правильному пониманию истории. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай торжественно отметит в Пекине 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в мировой антифашистской войне, [на этом событии] будут присутствовать многие [мои] коллеги, - сказал он на встрече лидеров государств - членов ШОС+ в городе Тяньцзинь (север КНР). - Мы готовы объединить усилия со всеми сторонами, чтобы отстаивать справедливость, следовать правильному пути, содействовать правильному пониманию истории Второй мировой войны".

Как уточнил китайский лидер, Пекин намерен решительно защищать достижения победы во Второй мировой войне. По его словам, Китай будет стремиться к тому, чтобы результаты продвижения реформ глобального управления и формирования международного сообщества с единой судьбой принесло как можно больше пользы всему человечеству.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, главы государств и правительств еще 24 стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода Вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.