Президент Белоруссии отметил, что это должно стать фундаментом для современного порядка

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине заявил, что современный миропорядок должен строиться на фундаменте памяти о победе во Второй мировой войне.

"Сейчас, когда историю пытаются подвергнуть искажению, а героизм наших предков забвению, мы особенно четко осознаем: память о Победе - это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок", - приводит его слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".