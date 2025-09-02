Парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне в Пекине. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

В Пекине 3 сентября проходит масштабный парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне, на котором присутствоуют президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, главы государств и правительств еще 24 стран. Как ожидается, церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода Вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

На памятные мероприятия также приглашены 50 представителей и членов семей тех, кто внес вклад в борьбу Китая во Второй мировой войне, в том числе из России, США, Великобритании, Франции и Канады.