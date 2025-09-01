FT: при посадке самолета с главой ЕК в Болгарии произошел сбой систем навигации

По данным газеты, после часового облета аэропорта пилот самолета принял решение посадить его вручную, используя аналоговые карты

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Пилоты самолета, в котором находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив в Болгарии из-за сбоя в работе навигационных систем GPS. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

"Во всей зоне аэропорта отключилась GPS, - заявил один из источников издания. - Это, несомненно, произошло из-за [стороннего] вмешательства". Отмечается, что после часового облета аэропорта пилот самолета принял решение посадить его вручную, используя аналоговые карты.

Фон дер Ляйен посетила Болгарию 31 августа в рамках турне по так называемым прифронтовым государствам - странам Прибалтики, Финляндии, Польше, Румынии и Болгарии. Из стран, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, в этот список Еврокомиссия не включила Венгрию и Словакию. В каждой из стран глава ЕК посещает военные объекты и призывает форсировать процесс милитаризации Европы.