Главная претензия к агентству заключается в том, что его система управления находится под влиянием гегемонистского порядка, заявил глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Представители МИД Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут очередной раунд переговоров по вопросу возобновления сотрудничества. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, добавив, что главным препятствием для работы с агентством остается генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"На данный момент состоялись две встречи между представителями МИД и агентства, также запланирована третья встреча, - приводит его слова агентство IRNA. - Наша главная претензия к агентству заключается в том, что его система управления находится под влиянием гегемонистского порядка, а главная проблема состоит в личности генерального директора".

Эслами также сообщил, что Тегеран, несмотря на запрет проведения инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах исламской республики, разрешил приехать в страну двум инспекторам для контроля над процессом замены ядерного топлива на построенной российскими специалистами Бушерской АЭС в соответствии с имеющимся протоколом. "Эта инспекция осуществилась после получения разрешения от секретариата Высшего совета национальной безопасности. Два инспектора приехали, проконтролировали этот процесс и уехали", - пояснил иранский чиновник.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня. Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана со стороны МАГАТЭ вызвало критику в исламской республике. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах.

По итогам состоявшихся 11 августа в Тегеране переговоров между официальными лицами Ирана и представителем МАГАТЭ замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади сообщил, что стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе. Дипломат уточнил, что на встрече с замгендиректора МАГАТЭ Массимо Апаро обсуждался формат взаимодействия Тегерана и агентства в сложившихся условиях. Иранская сторона, отметил Гарибабади, выразила протест в связи с невыполнением МАГАТЭ своих обязательств во время нападения Израиля и США на Иран.