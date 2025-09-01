Кнайсль сравнила европейских лидеров на встрече с Трампом с "семью гномами"

Состав делегации не поддается логическому объяснению, заявила экс-министр иностранных дел Австрии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Европейские лидеры и Владимир Зеленский выглядели на встрече с президентом США Дональдом Трампом, как семь гномов из сказки про Белоснежку, состав делегации не поддается логическому объяснению. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Когда я увидела список - семь имен, - первая мысль была: "Семь гномов". Потом и многие журналисты в СМИ писали о семи гномах. Только где же Белоснежка? Уж точно не [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен. Вы наверняка знаете сказку о Белоснежке и семи гномах - только те гномы, вероятно, были милее, чем эти семь человек", - сказала она.

По словам Кнайсль, "выбор был довольно странным". "Например, когда я увидела список, то задала себе вопрос: почему [президент] Александер Стубб из Финляндии? Я бы лично пригласила представителя польского правительства. Но, возможно, Трамп не хотел видеть [премьер-министра Польши Дональда] Туска, - продолжила она. - А Стубб когда-то с ним играл в гольф, он ему знаком - вот его и позвали снова. То есть это все очень личные симпатии или антипатии - почему кто-то приехал, а кто-то нет. [Премьер-министр Италии Джорджа] Мелони тоже была там только потому, что она нравится Трампу - Италия ведь никакой роли в украинской проблематике не играет. То есть список, составленный Трампом, был, по всей видимости, продиктован его личными предпочтениями".

Экс-глава МИД Австрии обратила внимание, что "Зеленский был приглашен в Белый дом, а "семь гномов" напросились вместе с ним". "Мне также было непонятно, зачем на встрече присутствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, ведь США уже давно дали понять: вступления Украины в НАТО не будет. Так что неясно, чем он там занимался. Я бы сократила эту делегацию до трех-четырех человек и добавила бы представителя Польши, потому что Польша больше вовлечена и через проблему беженцев, и потому что сама хочет играть в НАТО более заметную роль. Польша стремится стать второй по силе армией в альянсе, обогнав Турцию. Так что вопрос, как этот список формировался, остается открытым", - указала аналитик.

Лишившиеся суверенитета

Кнайсль также отметила, что европейцы "в этот раз действительно вели себя как дети, как школьники". "Подростки с морщинами", - так я говорю уже семь лет о многих представителях ЕС. Почему подростки? Потому что действуют они очень по-активистски, не зрело, не взвешенно. В данном случае они были как послушные школьники, которых вызвали к директору за проступки. И каждый сыграл свою роль", - добавила она.

Как считает экс-министр иностранных дел Австрии, присутствовавшие на встрече выглядели "не как семь суверенных представителей, а как семь несамостоятельных вассалов". "Интересно было бы посмотреть на это глазами Нью-Дели, Пекина, Бразилиа. Представьте: сидит бразильское правительство и наблюдает, насколько мало суверенитета у ЕС. На встрече был и британский премьер-министр [Кир Стармер], хотя Британия уже не в ЕС, но сейчас она все теснее сотрудничает с ЕС в украинском вопросе", - заметила она.

"Так было семь лет назад. А сегодня, с точки зрения Китая или Индии, ЕС вовсе не выглядит суверенным блоком. Даже Лондону, который формально уже не в составе ЕС, позволяют участвовать, чтобы придать "больше веса". Все это лишь подчеркивает слабость ЕС, когда-то уважаемого не только как экономическое объединение. ЕС ведь не союз государств, не международная организация и не федерация, а нечто промежуточное. Но сейчас ЕС, без сомнения, утратил репутацию", - подчеркнула Кнайсль.

О встрече

18 августа, после состоявшегося 15 августа на Аляске саммита с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Затем Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.