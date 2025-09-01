В ведомстве отметили, что необходимо обновить системы видеоконтроля и приобрести корабли

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Укрепление охраны границы Литвы с Калининградской областью РФ, которая является внешней границей ЕС, требует оборонных инвестиций в размере €100 млн, заявил журналистам глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.

"Согласно сделанным подсчетам, на мероприятия по укреплению границы с Россией нам необходимо порядка €100 млн", - сказал он.

Министр обозначил те сферы, куда прежде всего должно быть направлено финансирование. "Нам необходимо эффективное оборудование по противодействию беспилотным летательным аппаратам, предстоит обновить системы видеоконтроля, приобрести корабли", - отметил он.

Из регионов РФ Литва граничит только с Калининградской областью. Протяженность литовско-российской границы составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу и 22,2 км - по Балтийскому морю.