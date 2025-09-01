По данным агентства, председатель государственных дел отбыл из столицы после полудня по местному времени

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде и отправился в Китай для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в КНДР.

По его данным, председатель государственных дел отбыл из столицы после полудня по местному времени (после 06:00 мск). Сейчас он находится в пути. В Южной Корее отмечают, что Ким Чен Ын впервые примет участие в многостороннем дипломатическом событии.

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором КНР представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении армии страны. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина.