Президент Казахстана напомнил, что ранее предлагал создать в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Каспийском море, где фиксируется снижение уровня воды, близка к экологической катастрофе, проблема может стать приоритетной для консультаций в формате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил на саммите в формате "ШОС плюс", который проходит в китайском Тяньцзине, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС", - привели в пресс-службе президента слова его выступления.

Токаев напомнил, что ранее предлагал создать в столице Казахстана Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС. "Недавно в Алма-Ате с участием генерального секретаря ООН был открыт Центр ООН по устойчивому развитию стран Центральной Азии и Афганистана. Это подтверждает нашу твердую приверженность принципам многосторонней дипломатии. Пользуясь возможностью, информирую всех партнеров о решении провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН", - сказал Токаев.

Об обмелении Каспия ранее высказывались специалисты стран, имеющие выход к данному водоему. В марте в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ "ВНИРО" ТАСС сообщали, что снижение уровня Каспийского моря стало причиной существенного изменения очертания береговой линии сразу в трех регионах РФ. В Астраханской области произошли изменения в дельте Волги, образовались новые острова, в Калмыкии - ряд островов превратились в полуострова, в Дагестане - берег моря отступил на несколько километров, а Аграханский залив почти исчез. В Казахстане профильные ведомства и ученые также обращали внимание на проблему обмеления Каспия. Для Казахстана Каспийское море является единственным крупным водоемом для торгового и военно-морского флота, страна не имеет выхода к Мировому океану.