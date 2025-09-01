Перемирие привело бы лишь к дальнейшей заморозке, отметила экс-министр иностранных дел Австрии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске понял, что для урегулирования на Украине недостаточно объявления перемирия, проблема гораздо глубже. Такое мнение в интервью ТАСС высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Было интересно, что президент Трамп в своих последующих заявлениях (после саммита на Аляске - прим. ТАСС) - как для журналистов, так и на встрече в Белом доме - отметил, что [на Украине] необходимо достичь всеобъемлющего мира. Недостаточно просто объявить перемирие. То есть в разговоре с президентом Владимиром Путиным он, возможно, понял одну ключевую и самую важную вещь: этот конфликт имеет гораздо более широкий характер", - сказала Кнайсль.

"Президент Путин неоднократно указывал, что речь идет не только о территориальном вопросе. Это связано с использованием русского языка, и здесь мы приходим к теме русского города Одессы. Мы также подходим к вопросу о запрете русской православной церкви или православия на Украине", - отметила экс-министр. Она уточнила, что "все это - вопросы прав человека, которые, конечно же, относятся и к украинской конституции".

Кнайсль уверена, что "поэтому перемирие, безусловно, не является решением". "Оно привело бы лишь к дальнейшей заморозке, как в случае с множеством других замороженных конфликтов с 1990-х годов, особенно на Кавказе", - пояснила руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ.

"И, как мне кажется, это был главный результат [саммита]", - заявила Кнайсль. На ее взгляд, "президент Трамп понял нечто конкретное, и не только он - и [госсекретарь США] Марко Рубио, и министр обороны [Пит Хегсет] - они осознали для себя эту сложную проблему". "Иными словами, объявление перемирия не является решением. И президент Трамп донес это также до своих европейских гостей и до [Владимира] Зеленского", - подчеркнула экс-министр.

Значение саммита на Аляске

По мнению Кнайсль, "принципиально важно, что оба президента смогли встретиться". "По-настоящему решающим в этой встрече была демонстрация со стороны обоих лидеров, что между ними есть "химия", заметная всему миру, а также тот факт, что удалось затронуть многие двусторонние вопросы", - полагает она.

Руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ обратила внимание на то, что "в отношениях Вашингтона и Москвы Украина - это важная тема, но не единственная".

Для примера Кнайсль привела недавнюю публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что американские нефтяные компании хотят снова работать в России. "Exxon был важным партнером "Роснефти", и Exxon, согласно этой статье, хочет вернуться на производственные площадки "Роснефти" на Сахалине. Мы видим, насколько американские компании заинтересованы в российском рынке. Судя по всему, уже были переговоры между Exxon и "Роснефтью", и это интересно", - отметила экс-министр.

"Думаю, мы еще услышим немало подобных сообщений", - предполагает она. Но замечает: "Важно, конечно, чтобы это привело и к конкретным шагам".

Кнайсль сделала еще один прогноз: "По моим ощущениям, скорее появятся прямые рейсы между Нью-Йорком и Москвой, чем между Берлином и Москвой".