Масуд Пезешкиан отметил, что страна открыта к мирным вариантам по вопросу своей ядерной программы

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. США и Европе следует отказаться от враждебной политики конфронтации с Ираном и выбрать путь дипломатии. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе заседания ШОС+.

"Неудачный пример агрессии США и сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) показал, что военный вариант неэффективен и сталкивается с героическим сопротивлением иранского народа. Мы советуем США и Европе отказаться от политики, основанной на конфронтации, и вернуться к дипломатии для достижения справедливого и равноправного решения", - указал он.

Иран всегда был и будет открыт к любым вариантам, которые будут подразумевать мирный характер по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы, добавил президент.