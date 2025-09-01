Представитель ЕК Ариана Подеста отметила, что у Евросоюза "очень хорошие отношения с Индией"

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы Китай и Индия прекратили поддерживать Россию в конфликте на Украине, комментируя интенсивные контакты лидеров этих государств с президентом России Владимиром Путиным в КНР. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

"Мы развиваем отношения с этими странами (Индией и Китаем - прим. ТАСС) в двустороннем режиме, и они хорошо знают нашу позицию в отношении России. Мы настаиваем, чтобы страны не оказывали России поддержки в войне на Украине", - заявила она.

Отвечая на вопрос, будет ли Еврокомиссия рассматривать глубину отношений Индии с РФ в качестве определяющего фактора в отношениях с республикой, Подеста подчеркнула, что у Евросоюза "очень хорошие отношения с Индией". Она отметила, что конфликт на Украине "остается главной озабоченностью Еврокомиссии" в международных отношениях.