Узбекистан предложил учредить Культурный диалог Великого шелкового пути

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании ШОС+, предложил учредить Культурный диалог Великого шелкового пути для продвижения культурного многообразия в ШОС.

Узбекистанский лидер затронул тему расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

"Предлагаем учредить Культурный диалог Великого шелкового пути, призванный содействовать продвижению культурного многообразия и ценностей "семьи ШОС", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба. Он также пригласил всех партнеров на предстоящие осенью этого года мероприятия Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.