Узбекистан готов сотрудничать с партнерами ШОС в восстановлении Афганистана

Достижение этой цели во многом зависит от политической воли государств организации, отметил лидер республики Шавкат Мирзиёев

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании ШОС+, заявил, что его республика готова сотрудничать с партнерами ШОС в программах по восстановлению экономики Афганистана.

Глава Узбекистана отметил, что обеспечение стабильности в регионе невозможно без учета развития ситуации в соседней стране и налаживания конструктивного диалога международного сообщества с афганскими властями.

"Достижение этой цели во многом зависит от политической воли государств ШОС, заинтересованных в долгосрочном мире и стабильности в Афганистане и в регионе в целом. Готовы к широкому взаимодействию с партнерами по ШОС в целях реализации программ и проектов, направленных на восстановление экономики и развитие региональной кооперации с этой страной", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.