Эрдоган упрекнул ООН в неэффективности и призвал к ее реформированию

Президент Турции отметил, что нынешняя система организации не способна сохранить международный порядок

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости серьезного реформирования ООН, чтобы организация могла эффективно действовать в современных условиях. Об этом он сказал во время выступления на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

"ООН нуждается в серьезной реформе. Несмотря на все усилия моего уважаемого друга [генерального секретаря ООН Антониу] Гутерриша, сейчас с трудом можно ответить на вопрос, способна ли нынешняя система ООН, сформированная в обстоятельствах восьмидесятилетней давности, положить конец угнетению на Ближнем Востоке или сохранить основанный на правилах международный порядок. Наша обязанность - сделать ООН платформой, представляющей глобальную справедливость перед лицом зверств, которым на протяжении многих лет подвергается палестинский народ", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что "нет никаких оправданий тому, что [участники международного сообщества] не смогли остановить зверство, в результате которого в течение 23 месяцев умирают младенцы, дети и старики".

Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган отметил, что Турция будет противостоять угрозам в отношении этой страны и ее безопасности. "Поддержка, которую мы окажем восстановлению Сирии, сохраняя при этом ее территориальную целостность и политическое единство, принесет пользу всему нашему региону. Мы будем и впредь противостоять любым попыткам поставить под угрозу безопасность и территориальную целостность нашего соседа, Сирии", - сказал турецкий лидер.