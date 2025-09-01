Янукович назвал вступление в НАТО "катастрофой для Украины"

Это путь в никуда, отметил экс-президент Украины

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вступление в НАТО станет "катастрофой для Украины" и прямой дорогой к гражданской войне. Об этом журналистам заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Этот процесс - вступление Украины в ЕС - я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - сказал он.

Так политик прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на саммите ШОС о том, что постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО являются одной из главных причин украинского конфликта. "Да, Владимир Владимирович [Путин] совершенно прав", - отметил Янукович.

"Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Евросоюз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложностей экономической ситуации на Украине. Прямо скажу: высокомерность проявляли", - указал бывший глава Украины, добавив, что он выступает против сближения Киева с НАТО.

Кроме того, в своем выступлении Путин обратил внимание на то, что в результате государственного переворота в 2014 году "было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в НАТО".

Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 годы.