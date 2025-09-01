ШОС достигла 27 единомышленников с принятием Лаоса в статусе партнера

Как отметил глава МИД КНР Ван И, государства - члены объединения "добились нового прорыва в реформировании" ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) Лаоса в качестве партнера позволило расширить количество стран - единомышленников объединения до 27. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Было принято решение объединить государств - наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС в единую категорию партнеров ШОС, - сообщил он на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай). - Мы также решили принять Лаос в качестве партнера, расширив семью ШОС до 27 единомышленников и продолжив ее рост".

Как отметил китайский дипломат, государства - члены объединения "добились нового прорыва в реформировании" ШОС. По его словам, это "важная мера по совершенствованию и укреплению операционных механизмов организации". Ван И добавил, что происходящие изменения будут способствовать оптимизации структуры, углублению сотрудничества и повышению эффективности организации. "Что особенно важно, это будет способствовать укреплению чувства принадлежности к семье ШОС", - подчеркнул он.

До недавнего момента ШОС включала 10 государств-членов (Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан), 2 страны-наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). На саммите в Тяньцзине статус наблюдателей изменился, в итоге вместе с Лаосом партнеров стало 17.

В этом году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.