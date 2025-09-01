Заявления о "караулящих белорусских пограничниках с длинноствольным оружием", сказанные ранее в Польше, еще раз наглядно продемонстрировали "полет фантазии" европейских чиновников, отметили в МИД республики

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии считает недавний визит главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в приграничные с республикой государства пустой тратой времени.

"МИД Беларуси не без интереса наблюдал за попытками устроить шоу вокруг визита госпожи фон дер Ляйен в приграничные с нами страны ЕС. Как мы и опасались, эта поездка действительно оказалась пустой тратой времени с точки зрения каких-либо подвижек к улучшению ситуации на границе Беларуси со странами - членами Евросоюза", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что заявления о "караулящих белорусских пограничниках с длинноствольным оружием", прозвучавшие ранее в Польше, еще раз наглядно продемонстрировали "полет фантазии" европейских чиновников. "Вместо того, чтобы обсуждать реальные вопросы и сообща искать долгосрочные решения, в Брюсселе предпочитают сочинять все новые страшилки и объявлять "прифронтовыми" территории, где, к счастью, не велось и не ведется никаких боевых действий", - указали в министерстве.

МИД в очередной раз заявил, что Белоруссия ни с кем не воюет и воевать не собирается. "Не мы ведем агрессивную и откровенно милитаристскую политику. Не мы постоянно увеличиваем расходы на военные нужды. Не мы упорно создаем образ врага из своего соседа. Миллиардные суммы из средств европейских налогоплательщиков идут не на укрепление мира и безопасности в нашем регионе, а на разжигание конфликта и нагнетание обстановки", - пояснили в ведомстве.

Там также констатировали, что пока на Востоке и даже на Западе по ту сторону Атлантики предпринимают шаги для восстановления мира, в Брюсселе, прикрываясь лозунгами об "общей ответственности" и "защите демократического мира", де-факто делают все для эскалации и расширения масштабов конфликта в европейском регионе. "Убеждены, что такая бездумная и, по сути, в высшей степени безответственная политика европейских бюрократов - это прямая угроза для будущего самой Европы", - указали в МИД Белоруссии.