Украина будет автоматически вводить санкции по решению западных кураторов

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в законопроекте также уточняется порядок отмены санкций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины согласовало законопроект, согласно которому Киев будет автоматически вводить санкции на основании решений США, ЕС и других западных партнеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Кабмин согласовал законопроект, предоставляющий МИД Украины право инициировать предложения по санкциям и выносить их на рассмотрение СНБО. <...> Предлагается: применять украинские санкции автоматически на основании решений ЕС, США и других партнеров", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, в законопроекте также уточняется порядок отмены санкций. "Это делает тот же орган, который их вводил, если цель санкций достигнута или изменились основания", - добавил он. Какие основания должны измениться и будет ли работать автоматическая отмена санкций по решению стран Запада, не уточняется.