НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжает пользоваться так называемой "лимузинной дипломатией" для проведения неформальных встреч с мировыми лидерами, пишет агентство Bloomberg.

"Путин применил "лимузинную дипломатию" для поездки [на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)] в Китае с [премьер-министром Индии Нарендрой] Моди, - отмечает агентство. - Это произошло всего лишь чуть больше двух недель спустя после того, как Владимир Путин прокатился в бронированном лимузине [президента США] Дональда Трампа перед началом их встречи на Аляске".

Bloomberg напомнило, что ранее российский президент уже применял такой прием, проводя неформальные беседы в лимузинах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и египетским лидером Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Кроме того, отмечает агентство, Путин использует буквально расписанные по минутам мероприятия высокого уровня не только для проведения неформальных встреч. Президент РФ демонстрирует мировым лидерам лимузин Aurus, тем самым через этот дипломатический инструмент повышая престиж российского люксового автомобиля за рубежом.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина с Моди начались в необычном формате - главы двух государств общались один на один в Aurus российского лидера по дороге в тяньцзиньский отель Ritz-Carlton, на время ставшим резиденцией главы РФ. Кортеж подъехал к зданию отеля, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь, а Путин и Моди так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Этот разговор длился 50 минут, и только после этого собеседники переместились в зал переговоров, где все это время их ожидали делегации. Беседа с участием членов делегаций также продлилась около 50 минут.