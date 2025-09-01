Пашинян: Ереван намерен реализовать достигнутые в США договоренности с Баку

Будут созданы новые логистические возможности для всех государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, отметил премьер-министр Армении

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Армения привержена достигнутым в США договоренностям с Азербайджаном и полна решимости быстро их реализовать. Об этом на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу подтвердить приверженность Республики Армения достигнутым договоренностям, и мы полны решимости реализовать их в кратчайшие сроки. В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровне, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших соседей и ближайших соседей Азербайджана", - сказал премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.