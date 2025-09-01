Главы внешнеполитических ведомств также предостерегли от любых действий, которые бы только усугубили разногласия в Совбезе ООН

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Ирана, КНР и России направили в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша письмо, в котором призвали Совбез организации отклонить инициативу стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по восстановлению антииранских санкций.

"Мы настоятельно призываем челнов СБ ООН отклонить инициативу Франции, Германии и Великобритании по активации механизма snapback и подтвердить свою приверженность принципам международного права и многосторонней дипломатии", - отмечается в документе, опубликованном министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в X. Иран, Китай и Россия также призвали "евротройку" отказаться от деструктивного подхода по отношению к Тегерану и воздержаться от любых действий, которые бы только усугубили разногласия в Совбезе ООН.

В документе указывается, что действия глав МИД "евротройки" противоречат резолюции 2231 СБ ООН (отменившей рестрикции против Ирана в 2015 году по СВПД), а инициатива по активации snapback является злоупотреблением Советом Безопасности и попыткой ввести его членов в заблуждение.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против Тегерана, срок действия которой истекает 18 октября.

МИД Ирана в свою очередь назвал это решение Великобритании, Германии и Франции "провокационной и неоправданной эскалацией". Тегеран пообещал ответить "соответствующим образом" на действия стран "евротройки".