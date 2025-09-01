Большинству из них грозит наказание в виде шести месяцев тюремного заключения

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Королевская прокурорская служба предъявила обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом 114 сторонникам пропалестинского движения Palestine Action, признанного запрещенным в Великобритании. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Ее инициативу поддержали обе палаты парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны сотни человек.

В полиции Лондона указали, что большинству обвиняемых грозит наказание в виде шести месяцев тюремного заключения. При этом в правоохранительных органах добавили, что лицам, признанным виновными в нарушении антитеррористического законодательства, может быть отказано в приеме на работу, поступлении в вуз или во въезде в Австралию, США, Японию и страны Евросоюза. Ранее сторонники движения заявляли, что намерены продолжать протесты, чтобы перегрузить судебную систему Великобритании и вынудить власти отказаться от запрета.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. Представители движения объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".