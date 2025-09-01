Мирзиёев на саммите ШОС побеседовал с Путиным, Моди, Эрдоганом и лидерами СНГ

Gресс-секретарь лидера Узбекистана Шерзод Асадов добавил, что глава узбекистанского государства покинул Тяньцзинь и прибыл в Пекин

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев успел побеседовать "на ногах" в рамках саммита ШОС в КНР с российским коллегой Владимиром Путиным, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидерами стран СНГ, генсеком ООН и другими главами делегаций. Об этом написал пресс-секретарь узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева Шерзод Асадов, опубликовав совместные фотографии глав государств и организаций.

"На полях заседания Совета глав государств ШОС и саммита в формате ШОС+ президент Шавкат Мирзиёев провел беседы с президентом России Владимиром Путиным, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, а также с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, генеральным секретарем Исполкома СНГ Сергеем Лебедевым и другими главами делегаций", - написал он в Telegram-канале.

Асадов добавил, что глава узбекистанского государства покинул Тяньцзинь и прибыл в Пекин.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.