Европейские партнеры не учитывали экономические трудности Киева, отметил бывший украинский президент

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Европейские партнеры вели себя на переговорах по сближению Украины с ЕС некорректно, не учитывали ее экономические трудности и проявляли высокомерность. Об этом журналистам заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Евросоюз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложностей экономической ситуации на Украине. Прямо скажу: высокомерность проявляли", - указал он.

Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 годы.