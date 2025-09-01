Премьер Египта: Израиль обязан принять последнее предложение по Газе

Мустафа Мадбули также отметил, что единственный способ достичь справедливого и всеобъемлющего решения - это создать единое государство Палестина в границах 1967 года

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Израиль должен принять текущее предложение о прекращении огня в секторе Газа и перейти к переговорам об окончательной остановке боевых действий. Уверенность в этом выразил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая на расширенном заседании ШОС+ в Тяньцзине.

"Необходимо, чтобы Израиль принял последнее предложение о прекращении огня и перешел к переговорам об окончании войны и о реконструкции Газы в соответствии с планом, одобренным арабскими и исламскими странами", - подчеркнул египетский премьер. Текст его выступления приводит портал Al-Youm as-Sabia. Мадбули также отметил, что, по мнению Каира, "единственный способ достичь справедливого и всеобъемлющего решения палестино-израильского конфликта - это создать единое государство Палестина в границах 1967 года".

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа палестинское движение ХАМАС положительно ответило на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан Израилю. Через два дня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 29 августа представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри объявил, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.