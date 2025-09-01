Роберт Фицо также выразил сожаление, что Евросоюз на торжествах в Пекине будет представлен лишь Словакией

БРАТИСЛАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направляется в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне и планирует встретится в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, а затем, по возвращению на родину, с Владимиром Зеленским. Об этом глава правительства сообщил в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня ночью я отправляюсь посетить Китай, - заявил он. - Хочу подтвердить, что во время визита в Пекин проведу двухсторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и другими присутствующими там государственными деятелями. После возвращения из Пекина, в четверг вечером, я направлюсь в Восточную Словакию, где в пятницу проведу двухстороннюю встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским".

Фицо выразил сожаление, что Евросоюз на торжествах в Пекине будет представлен лишь Словакией. "Не могу понять это [отсутствие других представителей ЕС] <...>. Создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новое равновесие сил, что чрезвычайно важно для международной стабильности. Быть частью таких дискуссий означает поддерживать диалог", - отметил глава правительства.

"Я преклоняюсь перед всеми жертвами, принесенными в борьбе с фашизмом. Поэтому я с уважением стоял перед памятниками в Москве, Нормандии и Вашингтоне. На этой неделе так будет и в Пекине. Это были прежде всего народы бывшего СССР и одновременно с ним Китая, на долю которых выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны. Отвергаю невидение данной реальности и передергивание истории", - сказал премьер.