Пока удалось избежать ядерного инцидента за счет поддержания контактов с РФ, отметил Рафаэль Гросси

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил за продолжение диалога с Россией по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"У нас есть диалог (с Россией - прим. ТАСС), и за счет нашего присутствия на станции нам удается избежать фейков и ложных нарративов. Каждый раз, когда что-то происходит, наши эксперты могут подойти к людям на местах и узнать, что действительно произошло", - отметил Гросси, выступая на Бледском форуме.

"Пока нам удалось избежать худшего (т. е. ядерного инцидента - прим. ТАСС) за счет поддержания контактов (с Россией - прим. ТАСС). <...> Задача дипломатии - наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию. Главное, что мы разработали ряд принципов, суть которых сводится к фразе "Не стреляйте по атомной станции". Пока нам удавалось их реализовывать", - сказал он.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. ВСУ с 2022 года обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты Секретариата МАГАТЭ. Их состав регулярно ротируется.