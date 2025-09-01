Это первый случай отстранения главного судьи

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Ганы Джон Драмани Махама своим указом уволил с поста главного судьи республики Гертруду Торкорну по итогам расследования в связи с ее неправомерной деятельностью. Об этом сообщил ганский портал Graphic, уточняя, что власти не раскрывают подробностей совершенного Торкорну проступка.

Решение главы государства вступает в силу немедленно, отмечает электронное издание. Речь идет о первом случае отстранения в Гане главного судьи.

Расследование против Торкорну, которая заняла свой пост летом 2023 года, было начато в связи с тремя отдельно поданными жалобами. Их рассмотрением занялся Государственный совет. Он пришел к выводу о наличии достаточных оснований для возбуждения дела и создал для этого специальный комитет по расследованию.

В минувшем апреле президент временно отстранил Торкорну от должности на время расследования. Сейчас на основании доклада комитета Махама уволил главную судью.