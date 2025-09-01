МИД Израиля отверг обвинения ассоциации исследователей геноцида по поводу Газы

Израильская сторона сочла заявление "позорным"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сентября. /ТАСС/. Израиль отвергает мнение Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), усмотревшей признаки геноцидных практик в действиях израильских военных в секторе Газа, и считает утверждения этих экспертов необоснованными. Об этом говорится в заявлении МИД еврейского государства.

Ранее базирующаяся в США IAGS большинством голосов приняла резолюцию, которую поддержали 86% из 500 членов этой международной неправительственной организации, сообщало агентство Reuters. В ее тексте приводится мнение, что израильские "политика и действия в Газе" подпадают под определение геноцида, закрепленного в статье 2 Конвенции ООН о геноциде. Эксперты усмотрели в действиях Израиля признаки военных преступлений, преднамеренного убийства мирных жителей, лишения их еды, топлива и других базовых жизненных потребностей.

Израильская сторона сочла это заявление "позорным" и выразила уверенность в том, что выводы экспертов основаны на "лживой кампании" со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. "Заявление Международной ассоциации исследователей геноцида - позор для юридической профессии и любых академических стандартов. Оно полностью основано на лживой кампании ХАМАС и отмывании этой лжи другими. IAGS не выполнила самой элементарной исследовательской задачи - проверки информации. Она даже умудрилась исказить выводы Международного суда ООН", - говорится в заявлении министерства.

По мнению израильского МИД, IAGS своей резолюцией "создала исторический прецедент" и ошибочно определила жертву и агрессора. "Впервые "исследователи геноцида" обвиняют саму жертву геноцида - несмотря на попытку ХАМАС совершить геноцид еврейского народа, убийство ими 1 200 человек, изнасилования женщин, сожжение семей живьем и объявление своей целью уничтожение всех евреев. Позор", - утверждается в заявлении дипведомства.