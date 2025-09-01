По данным телеканала, таким образом от СССР пытались скрыть миссию по обследованию атомных субмарин Thresler и Scorpion

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Поиски затонувшего "Титаника", проводившиеся в 1985 году, стали прикрытием для миссии Военно-морских сил США по обследованию двух атомных субмарин Thresler и Scorpion, которую пытались скрыть от СССР. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на ведущего исследователя поисковой экспедиции Роберта Балларда.

"В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски "Титаника" были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы СССР узнал, где находится субмарина", - сказал Баллард в интервью телеканалу.

По его словам, ВМС США поддержали идею по разработке системы под названием "Арго", которая предполагала создание дистанционно управляемых подводных аппаратов, способных передавать видео на исследовательское судно. Целью военно-морских сил было использовать ее в том числе для выяснения причин затопления двух подлодок и сбора разведывательной информации. Баллард в свою очередь убедил "выделить время" на поиски "Титаника", что "послужило прикрытием" для миссии американских ВМС.

Спуск на воду "Титаника", за которым наблюдали несколько тысяч человек, состоялся 31 мая 1911 года. Конструктором лайнера был ирландский бизнесмен и судостроитель, исполнительный директор Harland & Wolff Томас Эндрюс, который погиб в результате крушения судна 15 апреля 1912 года.

Пассажирский лайнер "Титаник" выполнял также функции почтового судна, в задачу которого входила доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.