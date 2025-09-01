Как отметил Ираклий Кобахидзе, он стал нелегитимным президентом в 2008 году с помощью фальсификации

ТБИЛИСИ, 1 сентября. /ТАСС/. Итоги президентских выборов в Грузии в 2008 году фальсифицировали, Михаил Саакашвили не был легитимным президентом. Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о начале вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.

"Саакашвили не представлял Грузию ни в коем случае, он был абсолютно нелегитимным [президентом]. В 2008 году с помощью фальсификации он стал нелегитимным президентом", - сказал он.

Как отметил Кобахидзе, о том, кто начал войну в 2008 году, написано в резолюции Совета Европы и заключении Хайди Тальявини, и это - режим Саакашвили, который начал войну в августе 2008 года.

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвали. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В Грузии в январе 2008 года прошли досрочные президентские выборы, назначенные вследствие протестов в конце 2007 года. По итогам выборов победу одержал действующий на тот момент президент Михаил Саакашвили. Он был избран на второй срок.