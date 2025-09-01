Британские власти не считают этот шаг поощрением ХАМАС, отметил Дэвил Лэмми

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Великобритания планирует признать палестинскую государственность и не считает данный шаг поощрением действий радикального движения ХАМАС. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

"Тем, кто говорит, что признание [Палестины] является наградой для ХАМАС или угрожает безопасности Израиля, я скажу следующее: это не так. Признание заложено в принцип двухгосударственного решения [палестино-израильского конфликта], которое ХАМАС отвергает. Мы ясно дали понять, что любое палестинское государство должно быть демилитаризовано. Президент [Палестины Махмуд] Аббас подтвердил это в письменном виде. Мы не видим никакого противоречия между двухгосударственным решением и нашей глубокой приверженностью израильской безопасности, поскольку безопасность подразумевает стабильные границы, а не бессрочную оккупацию", - подчеркнул он.

Лэмми также осудил проведение Израилем военной операции в городе Газа. "Продолжение военной операции в городе Газа лишь продлит и углубит этот кризис. Вместе со своими партнерами мы требуем немедленной остановки этой операции. Каждая неделя порождает новые страдания", - сказал британский министр.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН 9 сентября, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.