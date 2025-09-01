Алексей Кузнецов - фигурант дела о закупке по завышенным ценам БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов, который был арестован по делу о закупке по завышенным ценам БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выпущен под залог в $193 тыс. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости" со ссылкой на спикера Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении коррупционной схемы закупки БПЛА и средств РЭБ с участием районных должностных лиц Украины. Суть схемы состояла в заключении госконтрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам: до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления. Тогда отмечалось, что задержаны были четыре человека.

НАБУ и САП предъявили обвинения Кузнецову, а также еще пяти фигурантам, проходящим по этому делу. Помимо Кузнецова, в коррупции обвиняются бывший председатель подконтрольной Киеву Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, начальник подконтрольной Киеву Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области Андрей Юрченко, фактический бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА Владислав Марченко, а также командир воинской части Национальной гвардии Украины и директор предприятия-производителя БПЛА. В суде решается вопрос об избрании меры пресечения оставшимся фигурантам дела.