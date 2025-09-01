По словам Пьера Андриё, особую роль в перераспределении сил на мировой политической арене сыграл американский лидер Дональд Трамп

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. На фоне участия президента РФ Владимира Путина в саммитах на Аляске и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) невозможно больше говорить о дипломатической изоляции России на мировой арене. Такое мнение выразил бывший французский дипломат, cтарший научный сотрудник американского аналитического центра "Институт политики Азиатского общества" Пьер Андриё.

"После Аляски и теперь Китая нельзя говорить о дипломатической изоляции России", - заявил он швейцарской газете Le Temps. По словам эксперта, особую роль в перераспределении сил на мировой политической арене сыграл американский лидер Дональд Трамп. "Он практически бросил Индию, традиционно очень недоверчивую, в объятия Пекина и Москвы", - пояснил Андриё.

Саммит ШОС с участием Путина и руководителей более чем 20 государств начал работу 31 августа в Тяньцзине (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

Сегодня ШОС включает 10 государств - членов: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, а также две страны - наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). Это крупнейшая в мире региональная организация сотрудничества по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.