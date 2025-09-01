Основные силы будут стянуты на полигон в Ожише в 70 км от границы с Калининградской областью, сообщил польский Генштаб

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Польша начала первые за последние годы дивизионные учения "Железный защитник", которые были организованы в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025".

"18-я механизированная дивизия начала передислокацию войск и техники в рамках первого этапа учений "Железные ворота - 25" - одного из ключевых маневров, проводимых в рамках группы учений "Железный защитник - 25", - написал Генштаб польской армии в X. Отмечается, что основные силы будут стянуты на полигон в Ожише в 70 км от границы с Калининградской областью. В учениях примут участие более 30 тыс. военных из Польши и некоторых стран НАТО.

О проведении крупнейших за последние годы дивизионных учений совместно с НАТО сообщил в конце мая глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Как он пояснил, маневры станут ответом на российско-белорусские учения "Запад-2025".