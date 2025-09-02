Réalités Industrielles: около 40 предприятий ВПК Польши сотрудничают с Украиной

И государственные, и частные предприятия при поддержке Министерства национальной обороны Польши взаимодействуют с украинским ВПК, сообщает журнал

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 40 государственных и частных польских предприятий, занимающихся разработкой или производством оборонной продукции, сотрудничают с украинскими компаниями. Об этом говорится в имеющейся в распоряжении ТАСС статье первого директора польского Национального центра исследований и разработок Богуслава Смольского и бывшего министра обороны Польши Януша Онышкевича для французского журнала Réalités Industrielles.

По данным публикации, посвященной военной промышленности Польши, в настоящее время порядка 40 польских предприятий - государственных и частных, таких как WB Electronics, APS (Advanced Protection Systems) и другие - "пользуются плодами сотрудничества с компаниями на Украине и постоянно накапливаемым опытом с поля боя". Они, пишут авторы, получили поддержку Министерства национальной обороны Польши, "которое закупает производимое вооружение в больших масштабах".

В частности, упомянутая WB Electronics является разработчиком разведывательного беспилотного летательного аппарата FlyEye, применяемого ВСУ. Компания ABS - разработчик и производитель радиотехнических систем. Их комплекс для борьбы с БПЛА SKYctrl закупался в интересах Украины еще летом 2022 года.

Журнал Réalités Industrielles является серийным ежеквартальным приложением к одному из старейших в мире научно-технических периодических изданий Annales des Mines, основанному в 1794 году во Франции. Оно управляется генеральным советом по экономике, промышленности, энергетике и технологиям французского министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета.