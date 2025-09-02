В аэропорту делегацию проводил замминистра общественной безопасности Ким Сон Нам и временный поверенный в делах посольства РФ Владимир Топеха

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Министр общественной безопасности КНДР Пан Ду Соб отправился в Россию 1 сентября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В аэропорту делегацию проводил заместитель министра общественной безопасности Ким Сон Нам и временный поверенный в делах посольства РФ Владимир Топеха.

В конце мая Пхеньян посетила делегация Министерства внутренних дел РФ, которую возглавлял заместитель министра Виталий Шулика. Тогда стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества.

Двусторонние обмены между РФ и КНДР заметно активизировались со второй половины 2023 года, когда лидер народной республики Ким Чен Ын посетил Россию. В июне 2024 года было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.